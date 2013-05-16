Янукович уволил главу райгосадминистрации
03:40, 16 мая 2013Общество
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Президент Украины уволил Сергея Дорохина с должности председателя Беляевской районной государственной администрации Одесской области.
Соответствующее распоряжение размещено на сайте главы государства.
Как отмечается в документе, Дорохин уволен “в соответствии с пунктом 6 части первой статьи З0 Закона Украины "О государственной службе" за нарушение Присяги государственного служащего”.
Как сообщалось, в конце апреля правоохранители задержали председателя Беляевской РГА по подозрению в получении крупной взятки.
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