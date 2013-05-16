Янукович уволил главу райгосадминистрации

Соответствующее распоряжение размещено на сайте главы государства.

Как отмечается в документе, Дорохин уволен “в соответствии с пунктом 6 части первой статьи З0 Закона Украины "О государственной службе" за нарушение Присяги государственного служащего”.

Как сообщалось, в конце апреля правоохранители задержали председателя Беляевской РГА по подозрению в получении крупной взятки.