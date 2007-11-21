Сотрудники турфирмы изготовляли фальшивые документы

В Севастополе приостановлена деятельность туристической фирмы, должностные лица которой изготовляли фальшивые документы для приглашения иностранных граждан в Украину.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления МВД в городе Севастополе.

По информации управления, следственным отделом Ленинского райотдела УМВД возбуждено уголовное дело по признакам статьи 358 ч. 1 Уголовного кодекса Украины «подделка документов, их сбыт, использование поддельных документов».

Кроме того, сотрудниками севастопольской милиции в рамках общегосударственной оперативно-профилактической операции «Мигрант» проверена деятельность 27 субъектов предпринимательской деятельности. По результатам проверки выявлены три случая нарушений в деятельности фирм и организаций, которые предоставляют услуги иностранным гражданам. Всего во время операции подразделениями районных отделов милиции составлены 229 административных протоколов за нарушение миграционного законодательства. Выявлены 13 нелегальных мигрантов, в отношении которых принято решение о выдворении с территории Украины.

Также за время операции сотрудниками милиции раскрыты 7 преступлений, совершенных иностранцами, в частности, гражданами России и Грузии.