Правительственная комиссия пока не знает, где два шахтера

В настоящее время на шахте им. Засядько в Донецке продолжается пожар: температура в аварийной лаве достигает 600 градусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал журналистам на брифинге вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

"В верхней части 13-й восточной лавы идет пожар. Фактически, на сопряжении 13-й восточной лавы и вентиляционного штрека. Поэтому дальнейшие спасательные работы по вентиляционному штреку затруднены", - сказал вице-премьер.

По его словам, в 18.00 Правительственная комиссия соберется на очередное заседание. "Мы будем рассматривать уже технические вопросы, каким образом мы все-таки локализуем этот пожар. Либо потушим, либо заперемычим. Вся техника есть, все готовы", - отметил А.КЛЮЕВ.

Он уточнил, что "ориентировочно, еще пять человек должны быть в вентиляционном штреке". "Но мы туда добраться не можем, идет пожар", - констатировал вице-премьер.

Он также сообщил, что горноспасатели завершили разбор 25-метрового завала. Под ним людей не оказалось.

"По расположению, по рабочим местам, мы пока не знаем, куда еще два человека делись. Может быть, они сами вышли. Мы опрашиваем родственников, но не можем выяснить, потому что еще не все опознаны", - заключил А.КЛЮЕВ.