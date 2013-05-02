Милиция накрыла порностудию в Херсоне

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, трое организаторов привлекли к преступному бизнесу почти 100 девушек. Перед веб-камерами девушки исполняли прихоти иностранных клиентов. Стоимость минуты посещения специального сайта составляла до 10 долл. США.

В ноябре прошлого года к оперативникам поступила информация, что недавно в Херсоне начала работать порностудия. Организатором были 25-летняя жительница города, ее 26-летння подруга и их 38-летний знакомый, который обеспечивал техническое сопровождение интернет-портала.

Как стало известно правоохранителям, доступ к сайту имели только пользователи из США и стран Западной Европы. Вход для пользователей из стран СНГ был заблокирован. Также в целях конспирации девушки общались с иностранцами на английском языке.

Студия действовала в круглосуточном режиме. Девушки работали в несколько смен, все они преимущественно студентки херсонских вузов.

Документирование преступной деятельности организаторов порнобизнеса заняло несколько месяцев, так как определенные трудности для сбора доказательств создавал тот факт, что многие девушки предоставляли такие услуги онлайн непосредственно у себя дома.

В результате кропотливой работы десятков оперативников удалось установить всех, кто принимал участие в организации и дальнейшей деятельности этого портала.

По словам начальника УМВД генерал-майора милиции Валерия Литвина, более 60 работников милиции рано утром провели одновременно 22 обыска по месту жительства девушек, и в офисе, где непосредственно находилась студия.

Как сообщили правоохранителям работницы студии, два раза в месяц организаторы перечисляли им заработную плату на банковские карточки. В ходе дальнейшей проверки было установлено, что девушки получали 50% от заработанной суммы. Вторая половина денег распределялась между организаторами.

Во время обысков сотрудники милиции изъяли 37 компьютеров, 17 модемов и wi-fi роутеров. Также были изъяты 21 веб-камера, 40 мобильных телефонов, 55 платежных банковских карт и предметы порнографического характера.

Сейчас два организатора арестованы и помещены в изолятор временного содержания, а третьей девушки избрана мера пресечения - домашний арест.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов». Организаторам грозит лишение свободы на срок до 7 лет с конфискацией порнографических предметов, кино- и видеопродукции, материальных носителей компьютерных программ, средств их изготовления, распространения и демонстрирования.