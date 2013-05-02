Японский министр осмотрит Чернобыльскую АЭС

"Министр посетит Украину с 3 по 5 мая. В Украине он намерен осмотреть Чернобыльскую АЭС, зону отчуждения и провести консультации с министрами правительства Украины и специалистами", - сообщает подведомственное Нэмото управление по восстановлению после стихийных бедствий.

Правительство Японии отмечает, что между авариями на Чернобыльской АЭС и японской АЭС "Фукусима-1"много общего, но много и отличий, и намерено основательно изучить опыт трагедии 27-летней давности, чтобы использовать его для восстановления Фукусимы, сообщает РИА Новости.

АЭС "Фукусима-1"потеряла все источники электроснабжения из-за цунами 2011 года, что привело к остановке системы охлаждения реакторов и расплавлению ядерного топлива. Следствием аварии стали выбросы радиоактивных веществ в атмосферу и океан. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет. Из населенных пунктов вблизи станции были эвакуированы 180 тысяч человек. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года.