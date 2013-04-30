Доллар на межбанке упал

Во вторник, 30 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1250/8,1330 грн/долл., к 12:00 - до 8,1170/8,1260 грн/долл., к закрытию торгов - до 8,1080/8,1190 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,6215/10,6340 грн/евро, к 12:00 - до 10,6010/10,6190 грн/евро, к закрытию торгов - до 10,5965/10,6170 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2615/0,2619 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2617/0,2621 грн/рубль, к закрытию торгов гривня укрепилась до 0,2612/0,2616 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0430 (+0,0490).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3055/1,3120.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни по отношению к доллару США составили 8,1355/8,1390 грн/долл, по отношению к евро - 10,6400/10,6505 грн/евро, к российскому рублю - 0,2614/0,2618 грн/рубль.