СМИ: Украинцы прекратили скупать валюту

Эксперты объясняют это уменьшением девальвационных ожиданий граждан, а также ростом объема розничных покупок. По оценкам финансистов, в ближайшее время ситуация останется стабильной, за исключением мая, когда иностранные компании будут нуждаться в валюте для выплаты дивидендов, пишет КоммерсантЪ-Украина.

Украинские граждане купили в марте наличной валюты всего на $2,7 млн больше, чем продали банкам, сообщили в пятницу в Нацбанке. Такого низкого спроса на розничном рынке не было уже 4,5 года. В прошлый раз население проявило такой низкий интерес к валюте в июле 2008 года, когда граждане продали банкам на $54 млн больше, чем выкупили. Для сравнения — за два первых месяца этого года объем оттока валюты из финсектора составил $423 млн.

Благодаря такому низкому спросу Нацбанку не пришлось расходовать международные валютные резервы для поддержки курса — в марте они выросли на $17 млн. Стабильным был и курс национальной валюты — по данным валютного индикатора, за месяц доллар подешевел на 1,5 коп., а евро — на 21 коп.

В Нацбанке объясняют падение спроса на иностранную валюту большим доверием граждан к гривне. В прошлом году высокий спрос на наличную валюту был спровоцирован девальвационными ожиданиями из-за парламентских выборов. В результате октябрь стал рекордным месяцем по чистому спросу, когда население купило валюты на $2,1 млрд больше, чем продало банкам.