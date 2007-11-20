На крымско-московском направлении назначили 6 дополнительных поездов

Приднепровская железная дорога назначила на новогодне-рождественские праздники 6 ежедневных дополнительных пассажирских поездов крымско-московского направления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

Пассажирский поезд №204/203 Севастополь-Москва будет курсировть с 27 декабря 2007 г. по 15 января 2008 г.;

№208/207 Симферополь-Москва - с 26 по 30 декабря текущего года;

№292/291 Симферополь-Москва - с 27 по 31 декабря;

№26/25 Евпатория - Москва - с 25 декабря по 12 января;

№70/69 Бердянск - Москва - с 25 декабря по 12 января;

№212/211 Феодосия - Москва - с 25 декабря по 12 января.