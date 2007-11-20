На крымско-московском направлении назначили 6 дополнительных поездов
15:39, 20 ноября 2007Общество
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Перечень маршрутов на зимние каникулы
Приднепровская железная дорога назначила на новогодне-рождественские праздники 6 ежедневных дополнительных пассажирских поездов крымско-московского направления.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.
Пассажирский поезд №204/203 Севастополь-Москва будет курсировть с 27 декабря 2007 г. по 15 января 2008 г.;
№208/207 Симферополь-Москва - с 26 по 30 декабря текущего года;
№292/291 Симферополь-Москва - с 27 по 31 декабря;
№26/25 Евпатория - Москва - с 25 декабря по 12 января;
№70/69 Бердянск - Москва - с 25 декабря по 12 января;
№212/211 Феодосия - Москва - с 25 декабря по 12 января.
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