На Херсонщине браконьеры вылавливали краснокнижных белуг и осетров

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Херсонской области, в ночь с 26 на 27 апреля текущего года сотрудниками СБУ задержана на месте преступления группа браконьеров, среди которых оказались трое жителей г. Скадовска.

Установлено, что задержанные под видом лицензированного промысла креветки осуществляли незаконный лов белуг и осетров в акватории Черного моря вблизи поселка Железный Порт.

Злоумышленники применяли навигационное оборудование для четкого определения координат установки средств лова. У них был изъят большой улов рыб, занесенных в Красную книгу (белуг осетров, севрюги и катранов).

По предварительным оценкам, сумма нанесенного государству ущерба составляет около 1,27 млн грн.

27 апреля Голопристанским райотделом милиции в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по факту совершения уголовного преступления, предусмотренного ст.249 УК Украины (незаконное занятие рыбным водным добывающим промыслом) - наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением воли на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.

В соответствии с требованиями УПК Украины материалы производства направлены по подследственности в УМВД в Херсонской области.