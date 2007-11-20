ГПУ возбудила дело в отношении председателя областного суда за взятки

Генеральной прокуратурой Украины совместно с Государственным департаментом по борьбе с экономической преступностью МВД Украины во время получения взятки за вынесение судебного решения разоблачен председатель Хозяйственного суда одной из областей Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, в отношении указанного должностного лица возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение взятки служебным лицом, занимающим ответственное положение.

Проведены безотлагательные следственные действия. Расследование по делу продолжается, отметили в Генпрокуратуре.