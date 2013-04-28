Завтра в Украине местами ожидаются дожди и грозы

На остальной территории Украины - без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-западный, днем на Правобережье юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, в западных областях местами 4-8°, днем 17-22°, на юге и Закарпатье до 28°, в Черниговской и Сумской областях 14-18°.

В Киеве и области в понедельник - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 9-14°, днем 17-22°, в Киеве ночью 12-14°, днем 18-20°.