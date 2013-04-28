Завтра в Украине местами ожидаются дожди и грозы
14:31, 28 апреля 2013Общество
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Завтра ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, днем в западных и восточных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с.
Завтра в Украине будет идти дождь
На остальной территории Украины - без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Ветер северо-западный, днем на Правобережье юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, в западных областях местами 4-8°, днем 17-22°, на юге и Закарпатье до 28°, в Черниговской и Сумской областях 14-18°.
В Киеве и области в понедельник - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 9-14°, днем 17-22°, в Киеве ночью 12-14°, днем 18-20°.
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