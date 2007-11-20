Высокопоставленный чиновник киевской ГНА получила 5 лет с конфискацией

Апелляционный суд г. Киева приговорил к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества главного государственного налогового ревизора-инспектора ГНА в г. Киеве, которая получила от руководителя коммерческого банка взятку в размере 10 тыс. дол. за составление акта документальной проверки этого банка без указания нарушений налогового законодательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокурора г. Киева, судом первой инстанции взяточница была приговорена к условному сроку наказания.

Прокуратура города Киева внесло апелляцию относительно мягкости назначенного наказания, по результатам рассмотрения которой данное решение суда отменено и вынесен новый приговор, предусматривающий реальное отбывание наказания.