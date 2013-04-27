Украина активизирует строительство Бескидского тоннеля

В результате чего по нему сможет двигаться вдвое больше поездов с более высокой скоростью. Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Козак во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Украине Паволом Гамжиком.

"Появление нового тоннеля будет способствовать росту объемов торговли между странами Запада и Востока Евразийского континента. Кроме того, Украина заинтересована в развитии двустороннего туризма", - приводит пресс-служба слова В. Козака.

В то же время министр отметил, что Украина заинтересована в улучшении авиационного, железнодорожного и автомобильного сообщения со Словацкой Республикой.

Как сообщал УНИАН, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен предоставить Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») кредит с максимальным сроком погашения под государственные гарантии на реализацию проекта строительства нового Бескидского тоннеля.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель - второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия-Словения-Венгрия-Словакия-Украина-Россия.

Новый Бескидский тоннель протяженностью 1822 метра планируется построить рядом с существующим уже 125 лет одноколейным, который находится в аварийном состоянии. Строительство нового тоннеля должно завершиться в 2015 году.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства Бескидского тоннеля.