Эксперты считают, что стоимость кредитов упадет из-за наличия векселей

Данная бумага будет интересна как для расчетов между предприятиями, так и в осуществлении некоторых банковских операций. Такое мнение высказал Дмитрий Гриджук, глава правления банка «Хрещатик».

«Я уверен, что эти векселя положительно отразятся на ликвидности. Это однозначно. Несмотря на то, что ныне ликвидность рынка достаточно высока, появление новых инструментов по его насыщению можно только приветствовать. Казначейский вексель является гарантией того, что по нему будет проведена выплата в определенный срок. Это станет механизмом, который позволит субъектам хозяйственной деятельности более активно осуществлять некоторые операции, которые имеют соответствующее обеспечение. И это даст возможность активизировать некоторые активные операции для банков», - рассказал Гриджук. Как позитивный момент он отметил, что предприятие, получившее такие бумаги, сможет их свободно продать, заложить при получении банковского кредита или даже рассчитаться со своими контрагентами.

Предполагается, что финансовые векселя будут существовать в электронной форме. Таким образом, с этим инструментом смогут работать и операторы фондового рынка банки и торговцы ценными бумагами. В 2010 году, например, НДС-облигации стали достаточно ликвидным инструментом фондового рынка. Это существенно упростило для предприятий, которые таким образом получили возмещение НДС из бюджета, продажу этих ценных бумаг, чтобы получить живые деньги.

Как отметил Гриджук, банкам казначейский вексель также будет интересен, поскольку поможет снизить риски при некоторых операциях. Кроме того, банкир предполагает, что Национальный банк сможет осуществлять рефинансирование финансовых учреждений под залог этих веселей, как сегодня происходит с ОВГЗ.

Ранее некоторые эксперты высказывали мнение, что финансовый казначейский вексель предприятия смогут продать с огромными дисконтами до 40-60%, из-за чего будут терять значительную часть денег. Гриджук с таким мнением не согласен. «Дисконты будет диктовать рынок - многое будет зависеть от ликвидности такого инструмента, как он будет воспринят рынком. Тем более, нужно учитывать, что это все-таки правительственный долг, поэтому дисконты не будут большими. При некоторых операциях он вообще может быть нулевым. Но об этом можно будет говорить более конкретно, когда эти бумаги появятся», - сказал банкир.