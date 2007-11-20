Спасатели нашли тела 88 горняков

По состоянию на 7.00 вторника найдены тела 88 горняков, которые погибли в результате аварии на донецкой шахте им. А.Засядько.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, тела 77 из них выданы на поверхность и отправлены в судебно-медицинскую экспертизу, судьба 12 горняков остается неизвестными.

В больницах находится 31 горняк (30 - в состоянии средней тяжести с острым отравлением рудничним газом и 1 - в крайне тяжелом состоянии с ожогами).

Проводятся работы по ликвидации отдельных ячеек пожара и подготовке к изоляции аварийного участка, к которым привлечены 9 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.

На месте события работает Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.