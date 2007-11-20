Задержан рефрижератор с 32 тоннами сала

Инспекторы ГАИ задержали в Полтавской области рефрижератор с 32 тоннами сала и 3,5 тоннами мяса.

Как сообщила корреспонденту УНИАН инспектор Центра связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Анна ОДЯКОВА, машина была остановлена инспекторами ГАИ на трассе Киев-Харьков. Тягач с прицепом-рефрижератором перевозил сало и мясо без любых сопроводительных документов. Водитель управлял автомобилем без водительского удостоверения.

Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Тягач с прицепом доставлен на штрафную площадку ГАИ.

По словам старшого инспектора по особым поручениям отдела ветеринарной милиции Николая ВАСЮТЫ, груз без маркировки и сопроводительных документов автоматически считается некачественным и опасным и подлежит обязательной утилизации.

«На данное время работниками милиции устанавливается владелец данного сырья. Уже известно, что рефрижератор загрузили во Львове, а само сырье предназначалось для переработки на предприятиях Харькова. Задержаный груз, по предварительным рас четам, оценивается по меньшей мере в 100 тысяч долларов», - сказала А.ОДЯКОВА.