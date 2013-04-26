СМИ рассказали, где в Украине находятся самые разбитые дороги

Об этом пишет журнал «Корреспондент», который составил десятку самых разбитых трасс Украины на основании опроса представителей служб такси и компаний, занимающихся грузоперевозками.



В десятку также попали трассы Павлоград - Донецк, Тернополь - Львов, Одесса - Березовка, а также Львов – Луцк.

Издание также выяснило, состояние дорог в столице. Так, худшие дороги в Киеве находятся в Подольском районе (улицы Петропавловская, Фрунзе, Нижнеюрковская, Газопроводная, пер. Ярославский и пр. Правды).

Издание пишет, что сроки эксплуатации 80% автомобильных дорог в Украине исчерпали себя уже дважды, а то и трижды.

"Большая часть трасс покрыта асфальтом, сделанным еще по советским технологиям, вот они и разваливаются. Например, если добавлять синтетические добавки, то срок службы покрытия увеличится до пяти лет вместо одного года", - уверен глава частной компании Укрремдорстрой Сергей Петриков, которая восемь лет занимается асфальтированием.

Ликвидацией последствий прошедшей зимы, которая стала для старенького асфальта катастрофой, теперь занимаются по всей стране местные власти. Так, глава столичной горгосадминистрации Александр Попов торжественно пообещал, что все дороги в Киеве будут отремонтированы к 15 апреля.

«Корреспондент» пишет, что с тех пор почти каждый день Киевавтодор посылал "фронтовые" сводки об успехах в борьбе за возвращение на улицы столицы утраченного асфальта.

По последним данным организации, уже отремонтированы 79 тыс. кв. м дорог из 96 тыс. кв. м. В целом же по стране, согласно информации Укравтодора, его усилиями устранена "ямочность" на 98% дорог государственного значения.