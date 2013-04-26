Кабмин одобрил проект указа Януковича о сотрудничестве с НАТО

Как сообщается на Правительственном портале, проект документа разработан Министерством иностранных дел Украины с целью упорядочения нормативной базы отношений Украины с НАТО в соответствии с законом Украины «О принципах внутренней и внешней политики Украины» в части обеспечения внеблочного статуса государства.

Планируется, что данный указ заменит указ Президента Украины от 12 мая 2009 года «О годичной национальной программе по подготовке Украины к приобретению членства в Организации Североатлантического договора».

Отмечается, что принятие указа Президента Украины должно упростить процедуры, которыми регулируется процесс подготовки, введения в действие ГНП и реализацию мероприятий по их выполнению.

В частности, причастные органы власти смогут вносить мероприятия по выполнению ГНП непосредственно свои ведомственные планы деятельности. Таким образом, устраняется необходимость для центральных органов исполнительной власти разрабатывать и утверждать ежегодные Планы мероприятий по выполнению ГНП на уровне Кабинета министров Украины.

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Определение исполнителей каждого тематического блока и конкретизация мероприятий по выполнению ГНП в планах деятельности государственных органов будет гарантировать контроль за их реализацией и отображение в ведомственных отчетах о выполнении ГНП, которые будут обобщаться Министерством иностранных дел и подаваться через Кабинет министров Украины в Администрацию Президента Украины.

Кроме того, одобренный проект указа Президента предусматривает также представление проектов ГНП на следующие годы до 15 декабря года, который предшествует плановому, а не до 1 февраля планового года, как это было в предыдущие годы. Это позволит ускорить процесс принятия ГНП и усовершенствовать механизм реализации конструктивного партнерства с Организацией Североатлантического договора по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес.