Минобороны Украины готово углублять отношения с НАТО

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом министр обороны Украины Павел Лебедев заявил в Киеве на встрече с заместителем Генерального секретаря НАТО по вопросам политических отношений и политики безопасности Послом Дирком Бренгельманном.

Стороны отметили позитивную динамику развития отношений Украины с Альянсом в оборонной сфере, одним из свидетельств чего стало утверждение на заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны в феврале текущего года Среднесрочных приоритетов сотрудничества Украины с НАТО в оборонной сфере.

Собеседники также обсудили текущее состояние реформирования Вооруженных сил Украины и перспективы дальнейшего участия Вооруженных сил Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

В свою очередь Д.Бренгельманн отметил готовность Альянса способствовать проведению мероприятий по реформированию Вооруженных сил Украины и выразил благодарность за активное участие Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Он также отметил, что решение Украины направить фрегат “Гетьман Сагайдачний” с вертолетом Ка-27 и обзорной командой для участия в операции НАТО по борьбе с пиратством “Океанский щит” с дальнейшим их присоединением к операции ЕС “Аталанта” является свидетельством глубокого сотрудничества в треугольнике Украина–ЕС–НАТО.

В конце встречи стороны выразили готовность реализовать все существующие механизмы сотрудничества и стремление к поиску новых, более эффективных форм партнерства.

Также в Киеве состоялось заседание Совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы, участники которого обсудили состояние и перспективы реализации оборонной реформы в Украине, а также направления и задачи дальнейшего сотрудничества Украины с Альянсом.

Во время заседания Д.Бренгельманн подчеркнул, что Альянс с пониманием относится к внеблоковому статусу Украины, а руководство НАТО высоко оценивает современный уровень сотрудничества между Киевом и Брюсселем. Он также отметил, что позиция Альянса относительно поддержки курса оборонных реформ Украины будет оставаться неизменной. Кроме того, Д.Бренгельманн отметил особую роль формата годовых национальных программ сотрудничества Украина-НАТО.

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Олейник в своем выступлении осветил виденье Министерства обороны Украины состояния и перспектив военной реформы в Украине, а также направлений практической помощи Альянса в ее реализации.

В ходе заседания было отмечено, что сторонам удалось сохранить позитивную динамику партнерства в рамках мероприятий Годовой национальной программы сотрудничества Украины с НАТО, активизировать работу по внедрению нормативных документов НАТО/ЕС в деятельность Вооруженных сил Украины и расширить в 2013 году участие Украины в операциях под руководством Альянса.

Кроме этого, во время заседания сторонами были согласованы задачи сотрудничества Украины с НАТО в сфере безопасности и обороны в рамках деятельности СРГ ВР на краткосрочную перспективу, которые могут быть реализованы с помощью НАТО.

К ним принадлежат: широкомасштабное внедрение нормативных документов НАТО; наращивание оперативных возможностей Вооруженных сил Украины и обеспечение активного участия в операциях под руководства Альянса и Сил реагирования НАТО; усовершенствование системы военного образования и кадрового менеджмента, дальнейшая профессионализация Вооруженных сил Украины; решение социальных вопросов в ходе проведения военной реформы.