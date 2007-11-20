Ющенко подписал указ о преодолении последствий аварии на шахте им. Засядько

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “О безотлагательных мероприятиях по преодолению последствий аварии на арендном предприятии “Шахта имени А.Ф.Засядько”.

Текст Указа от 19 ноября 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в документе, с целью преодоления последствий аварии на «Шахте имени А. Ф. Засядько», произошедшей 18 ноября 2007 года и приведшей к человеческим жертвам, предоставления помощи пострадавшим и семьям погибших во время аварии работников, минимизации рисков возникновения аварий на угледобывающих предприятиях глава государства поручил Кабинету Министров Украины:

обеспечить ликвидацию последствий аварии на арендном предприятии «Шахта имени А. Ф. Засядько» по соответствующему плану;

решить вопрос о финансировании в полном объеме мероприятий по ликвидации последствий аварии;

проанализировать причины аварии, создав для этого соответствующую государственную комиссию, и по результатам анализа принять в установленном порядке меры относительно привлечения виновных к ответственности;

обеспечить предоставление материальной помощи пострадавшим и семьям погибших во время аварии работников.

Кроме того, согласно Указу, правительство должно обеспечивать осуществление мероприятий по усилению профилактической работы по предотвращению несчастных случаев на производстве и уменьшению риска возникновения аварий на угледобывающих предприятиях, в частности:

рассмотреть состояние обеспечения предприятий системами и средствами предупреждения аварий и принять меры относительно его улучшения;

внедрить широкомасштабное комплексное дегазирование угольных пластов, реализацию в установленные сроки и в полном объеме других мероприятий, предусмотренных Программой повышения безопасности труда на угледобывающих и шахтостроительных предприятиях, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 29 марта 2006 года №374;

осуществить комплексные проверки условий труда и соблюдения правил безопасного ведения работ на угледобывающих предприятиях;

проработать вопрос о внедрении механизма экономического стимулирования субъектов ведения хозяйства относительно улучшения условий и охраны труда путем дифференциации страховых тарифов на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессиональное заболевание в зависимости от состояния условий и безопасности труда, уровня производственного травматизма.

Также КМУ поручено обеспечивать сопровождение в Верховной Раде Украины законопроекта о газе (метан) угольных месторождений.

Донецкой областной государственной администрации Президент поручил принять исчерпывающие меры относительно предоставления помощи, в первую очередь медицинской, психологической, пострадавшим и семьям погибших во время аварии работников.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте имени А.Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв воздушно-метановой смеси. В целом в шахте работали 457 горняков. 357 из них поднято на поверхность.

По состоянию на вечер 19 ноября были найдены тела 80 погибших горняков. Судьба еще 20 горняков остается неизвестной.

20 ноября в Украине объявлено Днем траура по погибшим шахтерам.