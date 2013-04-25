На Андреевском спуске может появиться система навигации

Система стоимостью в 400 тыс грн. будет установлена, если получит положительную реакцию киевлян на этот проект.

«Мы ответственно подошли к разработке этого проекта и привлекли к его реализации, пожалуй, лучшую команду в этой области во главе с Игорем Скляревским, – рассказал Антон Гливинский, директор по связям с общественностью и коммуникациям компании «ЭСТА Холдинг». – Надеемся, что результат проделанной нами работы придется по душе как жителям города, так и туристам, поскольку разрабатывался проект по инициативе и при поддержке людей, посвятивших жизнь Андреевскому спуску».

Система навигации включает двуязычные афишные тумбы и стенды, информирующие об истории Андреевской церкви, музеев, и памятных зданий, а также гор, на которые можно подняться с улицы. Все элементы навигации выполнены в визуальном стиле, соответствующем эпохе формирования улицы в XVIII – XX столетиях.

Автор системы Игорь Скляревский известен как разработчик навигационных и транспортных схем. Накануне проведения матчей Евро-2012 Скляревский предлагал на рассмотрение Киевской горадминистрации систему навигации по столице, рассчитанную на иностранных туристов. Однако его проект был отвергнут в пользу системы, получившей впоследствии множество нареканий.

«Главное, чем я руководствовался в работе – это понимание, что я имею дело не просто с улицей, пусть даже улицей-музеем, памятником истории и архитектуры, символом города для гостей Киева. Это нечто намного большее – здесь частичка жизни и наилучшие воспоминания миллионов людей, которые прикипели душой к этому месту. Именно поэтому, прежде всего мы с коллегами определили жесткие условия и критерии качества и начали работу с формулирования основной заповеди: «Не навреди!», – отметил Скляревский.

Напомним, в апреле прошлого года компания «ЭСТА Холдинг» объявила о строительстве культурного пространства на месте бывшей швейной фабрики «Юность» возле Андреевского спуска, отменив запланированное возведение бизнес-центра на этой территории. Владелец группы СКМ Ринат Ахметов тогда заявил, что компания поможет городу в восстановлении Андреевского спуска. Осенью «ЭСТА Холдинг» за собственные средства отреставрировал лестницу, ведущую со Спуска на Замковую гору.