У Азарова выкроили еще $10 миллионов на спутник

17:42, 24 апреля 2013
Общество
1145 0

Кабмин увеличил на 10 млн долл. финансирование работ по созданию отечественного спутника связи.

Кабмин дал еще 10 миллионов на создание отечественного спутника связи

Кабинет министров Украины принял предложение Государственного космического агентства и увеличил стоимость реализации инвестиционного проекта по созданию Национальной системы спутниковой связи на 10 млн долларов. Соответствующее распоряжение правительства №258 от 22 апреля т.г. опубликовано на сайте Кабмина.

Предполагается, что средства будут выделены за счет доходов, полученных от предоставления спутника в аренду. При этом увеличение финансирования обусловлено необходимостью увеличения полезной нагрузки спутника.

Как сообщал УНИАН, в рамках реализации Государственной программы активизации развития экономики Украина намерена до 2014 года изготовить и запустить телекоммуникационный спутник «Лыбидь» в рамках реализации проекта по созданию Национальной системы спутниковой связи.

Прогнозируемый объем финансирования в 2013 году составляет 421,6 млн грн, в 2014 году — 42,5 млн грн. Все средства будут привлечены под госгарантии.

Реализация проекта создания Национальной системы спутниковой связи приведет к увеличению объема производства экспортно ориентированной продукции до 20-46 млн долл. в год, а также к росту объема производства импортозамещающей продукции до 4-7 млн долл. в год.

14 февраля 2013 года Кабмин одобрил отозванный ранее законопроект "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2013-2017 годы". Согласно законопроекту, ориентировочный общий объем финансирования реализации программы составляет 2,58 млрд грн, в том числе из госбюджета - 1,12 млрд грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter