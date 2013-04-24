У Азарова выкроили еще $10 миллионов на спутник

Кабинет министров Украины принял предложение Государственного космического агентства и увеличил стоимость реализации инвестиционного проекта по созданию Национальной системы спутниковой связи на 10 млн долларов. Соответствующее распоряжение правительства №258 от 22 апреля т.г. опубликовано на сайте Кабмина.

Предполагается, что средства будут выделены за счет доходов, полученных от предоставления спутника в аренду. При этом увеличение финансирования обусловлено необходимостью увеличения полезной нагрузки спутника.

Как сообщал УНИАН, в рамках реализации Государственной программы активизации развития экономики Украина намерена до 2014 года изготовить и запустить телекоммуникационный спутник «Лыбидь» в рамках реализации проекта по созданию Национальной системы спутниковой связи.

Прогнозируемый объем финансирования в 2013 году составляет 421,6 млн грн, в 2014 году — 42,5 млн грн. Все средства будут привлечены под госгарантии.

Реализация проекта создания Национальной системы спутниковой связи приведет к увеличению объема производства экспортно ориентированной продукции до 20-46 млн долл. в год, а также к росту объема производства импортозамещающей продукции до 4-7 млн долл. в год.

14 февраля 2013 года Кабмин одобрил отозванный ранее законопроект "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2013-2017 годы". Согласно законопроекту, ориентировочный общий объем финансирования реализации программы составляет 2,58 млрд грн, в том числе из госбюджета - 1,12 млрд грн.