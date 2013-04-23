Украина подпишет соглашение о свободной торговле с Фарерскими островами

Как сообщили УНИАН в Министерстве экономического развития и торговли Украины, подписание соответствующего документа инициировано Данией в связи с тем, что Фарерские острова проводят независимую экономическую политику, и не будут подпадать под действие соглашения между Украиной и ЕС.

По информации Минэкономразвития, соглашением о свободной торговле с Фарерскими островами, которое находится на стадии согласования, отменяются все пошлины при взаимной торговле.

Справка УНИАН. Фарерские острова (Овечьи острова) - автономный регион Королевства Дания, который с 1948 г. самостоятельно решает все государственные вопросы, кроме обороны и внешней политики.

В двусторонней торговле с Фарерскими островами экспорт Украины не превышает 4 тыс. долл. в год, импорт, преимущественно, рыбы, - 8 млн долл. (около 1% всего экспорта Фарерских островов).