В Сумах начались Дни Львова

Как передает корреспондент УНИАН, презентация Львова в Сумах началась с львовской ярмарки в центре города, которая будет продолжаться в течение всего проекта.

На ярмарке, которая сопровождается львовской музыкой, сумчане имеют возможность попробовать шоколад, пирожные, глинтвейн, медовуху, львовский кофе от львовских кофеен, а также приобрести разные пасхальные изделия и львовские сувениры.

По информации пресс-службы Сумского городского совета, в рамках Дней Львова запланированы: пресс-конференции, передача книжек школьникам, уличные забавы, шоколадный фейс-арт, распространение эксклюзивных открыток «Встретимся во Львове», уличное вечернее представление «Глория» Львовского театра «Воскресіння» и выставка работ львовских художников в муниципальной галерее.

Также в рамках проекта состоится презентация львовских туристических продуктов и встреча представителей львовского туристического бизнеса с местными туристическими операторами, где будет идти речь о совместных туристических проектах двух городов.

В вузах состоятся встрече со студентами мэра Львова Андрея Садового на тему: «Роль города в развитии государства» и открытая лекция заместителя Львовского городского головы по гуманитарным вопросам Василия Косива на тему: «Львов – культурная столица Украины». Также запланирован круглый стол на тему: «Межсекторное партнерство для решения потребностей местных общин. Сотрудничество власти, общественных организаций и церкви».

«Дни Львова – это своеобразный большой жест приглашения в Львов. Можно много рассказывать, почему нужно ехать во Львов: это и архитектура, события, фестивали, кофейни. Такую атмосферу Львова почувствовать в Сумах. Ощущение Львова, я думаю, останется после этого еще надолго в Сумах и у вас будет желание, пусть через месяц, год или, даже, три года приехать в наш город», – подчеркнул В. Косив.

Дни Львова в Сумах будут продолжаться до 22 апреля.

Справка УНИАН. В течение 2011-2012 годов Дни Львова прошли в Донецке, Днепропетровске, Запорожье, Луцке, Мариуполе, Харькове, Одессе и Луганске, а также в Вене и Копенгагене. Кроме того, Львов презентовал себя в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко и Киевском политехническом институте.