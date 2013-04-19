Янукович может взять под патронат Чемпионат мира по гимнастике-2013

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время встречи речь шла о проведении в Украине 32-го чемпионата мира по художественной гимнастике 2013 года.

«Обсудили те моменты, которые необходимы, потому что осталось 4 месяца и есть вопросы», - сказала И.Дерюгина после встречи.

«Я думаю, что эти вопросы будут решены в ближайшее время», - сказала она.

А. и И.Дерюгины обратились к В.Януковичу с просьбой взять чемпионат, на котором будут представлены команды более чем сорока стран мира, под свой патронат. «Они всегда хотят видеть Президента. Мы передали добрые пожелания и попросили, чтобы Виктор Федорович взял чемпионат под свой патронат», - сказала А.Дерюгина.

По их словам, глава государства поддержал такую инициативу. «Сказал, что если будет в Киеве во время соревнований, попытается приехать», - сказала президент ФХГУ.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля на пресс-конференции в УНИАН президент Федерации гимнастики Украины А.Дерюгина заявила, что президент Украинской федерации гимнастики Сергей Душин направил письма в Международную федерацию гимнастики (FIG) с требованием аннулировать заявку сборной Украины по художественной гимнастике на все международные соревнования под эгидой FIG, в том числе и на чемпионат мира, который в 2013 году состоится в Киеве.

По ее объяснению, на данный момент в Украине существуют две гимнастические федерации – ФГУ, которая развивает художественную гимнастику, и УФГ, которая отвечает за спортивную гимнастику, аэробику, акробатику и прыжки на батуте. В то же время ФГУ является коллективным членом УФГ с 2008 года, на основании равноправных отношений развития гимнастических видов спорта между ФГУ и УФГ.

Тогда же главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике И.Дерюгина заявила, с 16 февраля - с момента, когда на должность президента УФГ был избран С.Душин, происходят постоянные конфликты с новым руководителем. “Мы получили письмо от FIG, в котором нам сообщили о том, что аннулированы все заявки сборной Украины на этапы Кубка мира и чемпионат мира, который пройдет в 2013 году в Киеве. Последние сутки мы находимся в состоянии шока. Я только что побывала на приеме у министра спорта и молодежи Украины Равиля Сафиуллина. Мы вместе пытались дозвониться к С.Душину, но его телефон отключен. Где он и чем занимается в данный момент, мы не знаем. Однако с помощью Равиля Сафовича я смогла отправить заявку на ближайший этап Кубка мира. Как ситуация будет развиваться в дальнейшем, я даже представить себе не могу».

Как отмечалось на пресс-конференции, заявки на этапы Кубка мира или чемпионат мира не нуждаются в подписи президента федерации. Это можно сделать в режиме онлайн на сайте FIG - достаточно просто знать логин и пароль. Неделю назад, по словам еще одного представителя ФГУ Лидии Виноградной, президент УФГ сменил логин и пароль, фактически узурпировав власть. Теперь представители ФГУ не могут не только отправить заявку, но и узнать любую другую информацию. В частности, относительно изменений в правилах художественной гимнастики.

Справка УНИАН. Чемпионат мира по художественной гимнастике в 2013 году пройдет в Киеве с 28 августа по 1 сентября. В рамках подготовки к этому турниру представительницы сборной Украины успешно выступают на разных коммерческих и официальных стартах. В частности, на первом этапе Кубка мира в Тарту (Эстония) Анна Ризатдинова выиграла соревнования в многоборье – самом престижном виде программы соревнований.