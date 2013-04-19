ОПОРА судится с Аппаратом ВР, требуя показать зарплаты нардепов

Гражданская сеть ОПОРА подала в суд на Аппарат Верховной Рады Украины с просьбой признать противоправным отказ в предоставлении запрошенной информации о должностных лицах Аппарата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОПОРы.

«Верховная Рада отказывается обнародовать информацию о должностных лицах Аппарата и указать размер их заработной платы, ссылаясь на то, что это внутриорганизационный акт, который не подлежит разглашению», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что 27 марта Гражданская сеть ОПОРА направила запрос с просьбой предоставить копию штатного расписания Аппарата Верховной Рады Украины, включая все его структурные подразделения, действующего по состоянию на дату предоставления ответа, с детализацией по структурным подразделениям и с указанием всех должностей Аппарата Верховной Рады Украины и размером заработной платы по каждой должности Аппарата Верховной Рады.