Опора: помощники депутатов ВР обходятся бюджету в 100 миллионов гривен

На оплату работы помощников-консультантов депутатов Верховной Рады Украины ежегодно расходуется свыше 100 млн. грн.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

В сообщении отмечается, что в Верховной Раде работает 4 тыс. 194 помощника-консультанта народных депутатов. Работа 1 тыс. 269 чел. оплачивается из государственного бюджета, а 2 тыс. 925 работают на общественных началах.

По данным ОПОРЫ, каждый народный депутат ежемесячно получает 20 тыс. грн (240 тыс. грн в год) на оплату труда помощников-консультантов. Кроме того, 400 грн выделяется депутатам ежемесячно на командировки помощников. Общая статья расходов на каждый месяц составляет 8 млн. 880 тыс. грн, а в пределах года – около 107 млн грн, говорится в сообщении.

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Депутат самостоятельно определяет помощников-консультантов и их статус: штатные или на общественных началах. По сообщению ОПОРЫ, в среднем на одного депутата Верховной Рады приходится 3 оплачиваемых помощника и 7 «волонтеров». Учитывая их количество, средняя месячная заработная оплата может составлять 6 тыс. 660 грн.

Согласно ответу Аппарата Верховной Рады на запрос ОПОРЫ, наибольшее общее количество помощников имеет депутат фракции КПУ Николай Дзарданов – 31. Деятельность депутата Андрея Шипко (Партия регионов) обеспечивают 30 помощников. Виктор Буткивский, Сергей Гриневецкий, Александр Пресман, Иван Ступак (Партия регионов) имеют по 29 помощников-консультантов. Владимир Бондаренко (ВО «Батькивщина»), Эдуард Леонов (ВО «Свобода»), Леонид Литвинов (Партия регионов) – 28 помощников. Григорий Заболотный (внефракционный), Иван Кириленко, Виталий Немилостивый, Владимир Шульга (ВО «Батькивщина») – 27 человек.

По данным ОПОРЫ, наибольшее количество оплачиваемых помощников-консультантов имеют депутаты Сергей Мищенко (внефракционный), Василий Кравчук, Александр Абдуллин (ВО «Батькивщина») – по 10 человек. То есть, эти депутаты распределили общий фонд оплаты труда (20 тыс. грн/месяц) на такое большое количество человек.

В сообщении отмечается, что Аппарат Верховной Рады отказывается от предоставления информации об именах, фамилиях, отчествах, принципах трудоустройства помощников-консультантов народных депутатов, ссылаясь на положение Закона Украины «О защите персональных данных».

“ОПОРА считает, что непубличность информации в отношении помощников украинских депутатов угрожает принципам прозрачной деятельности парламента и создает предпосылки для использования их статуса не по назначению”, - подчеркивается в сообщении.

ОПОРА призывает народных депутатов Украины самостоятельно обнародовать перечень своих помощников-консультантов и сообщить о принципах их трудоустройства.