Назван лучший журналист фондового рынка за 2012 год

Это почетное звание он получил в рамках проведения конкурса, организованного Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦПФР) и Агентством по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ).

Работы представителей профильных масс-медиа оценивали ведущие эксперты рынка. Член жюри, Председатель правления Украинской биржи Олег Ткаченко, вручая награду представителю телеканала БТБ, выразил надежду, что команда молодого, но уже авторитетного телевизионного ресурса и дальше будет повышать финансовую грамотность украинцев, способствовать развитию фондового рынка и новых финансовых инструментов.

Владимир Веселовский работает на телеканале БТБ журналистом-аналитиком и ведущим программы "Эксклюзив". За время работы в проекте он провел десятки эксклюзивных интервью с членами правительства, руководителями государственных органов и профильных ассоциаций, топ-менеджерами крупнейших украинских компаний, экспертами фондового и финансового рынков.

Справка. Телеканал БТБ (www.btb.tv) осуществляет вещание в цифровой эфирной сети Т2, на спутнике AMOS-2 и в кабельных сетях. Эксклюзивный партнер в Украине мирового лидера финансовых медиа - Bloomberg Television. Имеет исключительное право на трансляцию программ Bloomberg Television на территории Украины на украинском языке. Первый телеканал в Украине, производящий контент и осуществляющий вещание только в формате HD (High Definition).