США готовы помогать Украине в добыче сланцевого газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол США в Украине Джон Теффт во время своего выступления на VІ Киевском форуме безопасности “Безопасность в опасном мире”, который организован фондом Арсения Яценюка “Открой Украину”.

“Мы пытаемся сделать все возможное для того, чтобы поддержать Украину в этой деятельности”, - сказал он.

По убеждению посла, добыча сланцевого газа может помочь Украине стать энергетически независимой и самодостаточной страной. Он отметил, что для США добыча сланцевого газа позволяет создавать новые рабочие места, делать более низкими цены на природный газ и электроэнергию, а также увеличивать доходы в федеральный и местный бюджеты.

“Сланцевий газ - это абсолютно, однозначно положительная вещь. Если все делать правильно, если есть соответствующие регулятивные нормы, если есть компании, которые соблюдают передовые технологии, то это может стать однозначно положительной вещью, как это было в США”, - добавил он.

Дж.Теффт сообщил, что Украину уже посетили три американских эксперта в сфере законодательства для консультирования по вопросам добычи сланцевого газа.