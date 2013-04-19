Ивано-Франковский облсовет провозгласил Год Сечевых Стрельцов
00:38, 19 апреля 2013Общество
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Ивано-Франковский областной совет провозгласил 2013-й год в Ивано-Франковской области Годом Сечевых Стрельцов.
Как передает корреспондент УНИАН, на сессии областного совета по случаю празднования 100-летия со дня основания легиона Сечевых Стрельцов, учитывая выводы и предложения постоянной комиссии областного совета по вопросам национального и духовного развития, культуры, средств массовой информации, книгоиздания и свободы слова и в соответствии с частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении» Ивано-Франковский областной совет решил провозгласить в Ивано-Франковской области 2013 год Годом Сечевых Стрельцов.
Депутаты рекомендовали областной государственной администрации разработать соответствующие мероприятия по празднованию. Такое решение поддержали 74 депутата.
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