По делу Павличенко назначили еще одну экспертизу

Коллегия Апелляционного суда Киева назначила дополнительно дактилоскопическую экспертизу отпечатков пальцев Дмитрия и Сергея Павличенко в рамках рассмотрения их жалобы на приговор за убийство судьи Сергея Зубкова.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление судом было принято сегодня.

“Коллегия судей считает необходимым проведение дополнительной судебно-медицинской экспертизы”, - отмечается в постановлении.

При этом суд принял решение сделать в судебном заседании перерыв до 11.00 5 июня.

Справка УНИАН. Судья Шевченковского районного суда Киева С.Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года осудил Дмитрия Павличенко к пожизненному заключению, а его сына Сергея Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

Вместе с тем 31 января в Апелляционном суде С.Павличенко заявил, что сознался в убийстве судьи С.Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.

По всей Украине состоялись акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.