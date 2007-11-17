Три злоумышленника выдвинули свою версию использования нефтепровода Одесса-Броды
18:20, 17 ноября 2007Общество
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Милиция с ней категорически не согласна
16 ноября винницкие правоохранительные органы задержали трех жителей Николаевской области, которые в Томашпольском районе совершили врезку в нефтепровод «Одесса-Броды», и с помощью специального оборудования похитили нефть.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, у подозреваемых изъято 29 тонн похищенных нефтепродуктов, приспособления для повреждения магистральных нефтепроводов, карта нефтепровода «Одесса-Броды» и т.п.
Проводится дальнейшая проверка их причастности к аналогичным преступлениям на территории области.
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