Три злоумышленника выдвинули свою версию использования нефтепровода Одесса-Броды

16 ноября винницкие правоохранительные органы задержали трех жителей Николаевской области, которые в Томашпольском районе совершили врезку в нефтепровод «Одесса-Броды», и с помощью специального оборудования похитили нефть.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, у подозреваемых изъято 29 тонн похищенных нефтепродуктов, приспособления для повреждения магистральных нефтепроводов, карта нефтепровода «Одесса-Броды» и т.п.

Проводится дальнейшая проверка их причастности к аналогичным преступлениям на территории области.