Три злоумышленника выдвинули свою версию использования нефтепровода Одесса-Броды

18:20, 17 ноября 2007
Общество
711 0

Милиция с ней категорически не согласна

16 ноября винницкие правоохранительные органы задержали трех жителей Николаевской области, которые в Томашпольском районе совершили врезку в нефтепровод «Одесса-Броды», и с помощью специального оборудования похитили нефть.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, у подозреваемых изъято 29 тонн похищенных нефтепродуктов, приспособления для повреждения магистральных нефтепроводов, карта нефтепровода «Одесса-Броды» и т.п.

Проводится дальнейшая проверка их причастности к аналогичным преступлениям на территории области.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter