Штрафы за дорожные нарушения вырастут в 3-5 раз

Министерство внутренних дел Украины намерено серьезно увеличить размеры штрафных санкций за нарушения правил дорожного движения. Об этом в комментарии газете «Зеркало недели» заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО.

«На этот счет Президент нас полностью поддержал, - сообщил М.КОРНИЕНКО. - Штрафы возрастут где-то в 3-5 раз».

Конечно, добавил М.КОРНИЕНКО, «ориентируясь на практику некоторых европейских стран, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии можно было бы предложить водителю заплатить и 1800 евро. Однако, если учитывать средние доходы, то и предложенное нами увеличение ощутимо ударит по карману рядового автолюбителя».

При этом он выразил уверенность, что планируемые меры обуздают не только рядовых граждан, но и лиц, злоупотребляющих своим высоким положением. В частности, подчеркнул М.КОРНИЕНКО, «спецномера однозначно должны быть отменены».

«Мы, кстати, можем назвать массу примеров, когда протоколы составляются и на крутых, и на чиновников», - добавил и.о. главы МВД, однако на просьбу назвать эти примеры ответил: «У меня на столе их нет. На этот счет лучше обратиться к начальнику столичного ГАИ Анатолию ПАВЛОВСКОМУ. Если он найдет в себе смелость, то назовет эти фамилии».

Сам А.ПАВЛОВСКИЙ в беседе с «ЗН» не стал называть примеры, заявив вместо этого, что чиновники и депутаты сегодня правил вообще не нарушают.