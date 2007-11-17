Основные версии причин ЧП в Керченском проливе, где в 11 ноября затонули четыре судна и еще шесть сели на мель, - нарушения в действиях капитанов портов "Кавказ" и "Ростов", а также нарушения, допущенные самими капитанами судов, сообщил РИА Новости руководитель отдела криминалистики Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) при прокуратуре РФ Сергей Бойко.

Шторм в воскресенье стал причиной беспрецедентного чрезвычайного происшествия в Азовском и Черном морях - за один день затонули четыре судна, еще шесть сели на мель, получили повреждения два танкера. Из разломившегося танкера в море вылилось около 2 тысяч тонн мазута, на затонувших сухогрузах находилось около 7 тысяч тонн серы. В связи с гибелью членов экипажа теплохода "Нахичевань" было возбуждено уголовное дело. Еще одно дело по статье "халатность" возбудили в отношении капитана порта "Кавказ".

"Основные версии уже есть. Проверяются нарушения в действиях капитанов порта "Кавказ" и порта "Ростов", ведь судно "Нахичевань" выходило в Керченский пролив из порта "Ростов", - сказал представитель СК, пояснив, что вопрос в том, имело ли право судно классностью "озерное" выходить в морской рейд.

Вторая версия - нарушения, допущенные самими капитанами судов, сказал Бойко.

"К этим двум версиям добавляется еще одна - нарушения при оценке технического состояния судов судовладельцами и судоверфями, которые проверяют техническое состояние судов и подтверждают их классность", - добавил Бойко.

По его словам, сейчас комплекс следственных действий распространяется за пределы порта "Кавказ". "По отдельным поручениям работа проводится в Ростове. Кроме того, устанавливаются все суда, которые находились в акватории Керченского пролива на 11 ноября 2007 года. Это 43 судна", - рассказал Бойко.

"Информация, полученная от членов экипажей этих судов, поможет более объективно понять ту ситуацию, которая складывалась по погодным условиям и по оповещению судов, даст дополнительные сведения о движении, маневрах тех судов, которые потерпели кораблекрушение", - отметил представитель прокуратуры.