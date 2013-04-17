Дачники нашли авиабомбу в огороде

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области, снаряд был обнаружен 15 апреля на территории дачного кооператива «Орион».

Дачники во время механической обработки почвы наткнулись на предмет, внешне похожий на хвостовик авиационной бомбы.

Прибывшие на место спасатели, установили, что в огороде была обнаружена авиационная фугасная бомба ФАБ-250 (весом 250 кг).

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Пиротехническая группа провела разминирование и обезвреживание этой авиабомбы на специальной подрывной площадке за пределами поселка Русская Лозовая. Пострадавших нет.

Всего в течение суток на территории Харьковской области обезврежено, кроме этой бомбы, еще 40 взрывоопасных предметов: 34 артснаряда и 6 минометных мин.