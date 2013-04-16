Пиротехники взорвали 100-килограммовую бомбу, найденную посреди Тернополя

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, бомбу вывезли за город, где взорвали.

Предварительно специалисты рассматривали возможность подрыва бомбы на месте, поскольку была угроза, что она сдетонирует во время извлечения ее из земли. Для этого бы пришлось насыпать поверх бомбы тонны глины и песка. Однако работникам пиротехнического спецподразделения удалось извлечь бомбу, после чего ее загрузили в специально оборудованный грузовик и в сопровождении милиции вывезли из города.

Как уже сообщал УНИАН, сегодня утром на ул. Шептицкого в центре Тернополя во время земляных работ на месте строительства обнаружили 100-килограммовую фугасную бомбу ФАБ-100.

Во второй половине дня из прилегающих офисов, жилых домов, а также цветочного рынка и рынка вещей, бывших в употреблении, эвакуировали всех людей. Ориентировочно на 3 часа было перекрыто дорожное движение на ул. Шептицкого, которая соединяет центр с автовокзалом и рынком, и по которой ездит довольно много общественного транспорта.