Промежуточные выборы в Сумской облсовет не состоялись за отсутствием денег

Как сообщили УНИАН в ОИК, такое решение было принято на заседании комиссии вчера, 15 апреля.

В решении комиссии указывается, что выборы не состоялись из-за позиции облсовета, который не выделил на их проведение необходимые средства в сумме 3,3 млн грн.

«Областная избирательная комиссия, со своей стороны, выполнила все необходимые процедуры и приняла все решения, предусмотренные законом», — заявил председатель комиссии Олег Самойлов.

Согласно закону о выборах, ОИК может рассмотреть предложение о назначении новой даты промежуточных выборов в облсовет через 10 дней.

Как сообщал УНИАН, промежуточные выборы в Сумской областной совет были назначены на воскресенье, 14 апреля, поскольку в избирательном округе №14 (г. Конотоп и Конотопский район) депутат Анатолий Вербовик летом 2012 г. погиб в автокатастрофе, а депутат по округу №40 (Ковпаковский район г. Сумы) Владимир Шульга стал народным депутатом Украины.

Для участия в выборах были зарегистрированы 9 кандидатов в депутаты.

Начальник главного финуправления Сумской облгосадминистрации Евгений Южаков сообщил, что первый раз от избиркома поступило предложение о выделении 1 млн 800 тыс. грн на проведение промежуточных выборов, конечная сумма – 3 млн. 200 тыс. грн. Облсовет должен был рассмотреть этот вопрос на очередной сессии, но на сессию этот вопрос даже не был вынесен. В интервью УНИАН заместитель председателя Сумского облсовета Валерий Толбатов рассказал, что в бюджете области отсутствуют средства для проведения промежуточных выборов.

По информации начальника главного финансового управления Сумской облгосадминистрации Евгения Южакова, вопрос финансирования избирательного процесса может ставиться только при перевыполнении областного бюджета, не ранее, чем через полгода.

ОИК и представители объединенной оппозиции трижды подавали судебные иски в Сумской административный суд с целью добиться выделения средств на проведение выборов, однако суд трижды отказал в удовлетворении исков.