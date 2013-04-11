Томбински: Украина должна перейти от слов к делу в борьбе с коррупцией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на заседании круглого стола на тему: “Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Terra incognita?”

“Один из элементов, с которым нужно бороться и который необходимо искоренить, — это коррупция”, - сказал Я.Томбински.

“Я в Украине с сентября прошлого года, но ни одна политическая дискуссия не обходится без того, чтобы не вспоминали о вопросе коррупции. Причем этот вопрос затрагиваю не я, а мои украинские собеседники”, - добавил он.

По убеждению Я.Томбински, украинская власть должна перейти от разговоров об искоренении коррупциях к делу.

Он отметил, что это не краткосрочная цель, поскольку речь идет об изменении ментальности и культуры, а также об изменении способа действий не только отдельных людей, но и институтов власти.

“Если украинская власть, украинские политики с определенной помощью с нашей стороны смогут решить этот вопрос, то, в первую очередь, это поможет самой Украине”, - сказал Я.Томбински.