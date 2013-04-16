МИД пытается связаться с 6 украинскими участниками марафона в Бостоне

Об этом УНИАН сообщил и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

«Учитывая разницу во времени, в течение сегодняшнего дня наши дипломаты будут связываться с ними, чтобы узнать, как они себя чувствуют», - сказал он.

Е.Перебийнис еще раз подтвердил, что на данное время украинцев нет среди погибших и пострадавших в результате взрывов в Бостоне.

Участник Бостонского марафона Андрей Онистрат на своей странице в сети Facebook написал: «Ушел с места взрыва за 9 минут до происшествия. Ждал Валю. Понял, что она закончила, и я разминулся с ней. Судьба!».

Как сообщалось, 15 апреля два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне во время международного марафона. Погибли три человека, пострадали 144, состояние 17 из них оценивается как критическое.