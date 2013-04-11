В киевском метро появилось ноу-хау - система «Льготник-1» (фото)

КП «Киевский метрополитен» установило на станциях «Сырец» и «Днепр» экспериментальную систему телеконтроля прохода пассажиров льготных категорий «Льготник-1», что позволит сделать невозможными попытки пассажиров пройти по чужим льготным удостоверениям и обезопасить контролеров от хулиганских действий сторонних лиц.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, для прохода через турникет пассажиру необходимо в развернутом виде приложить документ, дающий право на бесплатный проезд, к стеклу терминала устройства. Изображение документа появится на специально установленном мониторе в кассе. Работник кассы идентифицирует документ с пассажиром, который его предъявил, и в случае соответствия активирует турникет. На терминале устройства загорается индикатор зеленого цвета, который разрешает проход на станцию.

В случае возникновения необходимости, кассир может общаться с пассажиром с помощью переговорного устройства.

Метрополитеновцы также отмечают, что система «Льготник-1» не предусматривает архивации данных, поэтому прилагаемый документ не сканируется, не фотографируется и не сохраняется в памяти указанной системы.

В настоящее время система находится в опытной эксплуатации. Специалисты метрополитена постоянно будут наблюдать за работой устройства, чтобы в случае необходимости усовершенствовать или откорректировать технические параметры.