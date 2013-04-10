Эксперты прогнозируют ускорение роста украинской экономики

Консенсусная оценка по росту экономики Украины в среднем в 2015-2016 годах составляет 4,1%. При этом разница между минимальным и максимальным значением довольно значительная – 2,7 проц. пункта (колебания от 2,8% до 5,5%).

По мнению экспертов, основой экономического роста будет расширение частного потребления: усредненное значение реального прироста частного потребления 5,7%. Однако по этому показателю вариация еще более значительная – 11,5 проц. пункта (от 1% до 12,5%).

Апрельский консенсус-прогноз рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами Министерства экономического развития и торговли Украины, ГУ «Институт экономики и прогнозирования» НАН Украины, Научно-исследовательского экономического института, Института экономических исследований и политических консультаций, Национального института стратегических исследований, Института эволюционной экономики, Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва, Федерации работодателей Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Международного центра перспективных исследований, Компании CASE Украина, «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсиббанка», OTP Bank, The Bleyzer Foundation, Dragon Capital и FOREX CLUB в Украине.

На основе материалов, предоставленных экспертными организациями, подготовлен выпуск «Украина: перспективы развития. Консенсус-прогноз».

Электронная версия материалов размещена на официальном сайте Минэкономразвития в разделе Прогнозы.