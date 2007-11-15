Ющенко договорился с израильтянами вместе изучать историю УПА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе встречи с представителями политических и академических кругов Израиля отдельно остановился на обвинениях, которые раздаются в адрес главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и воинов УПА.

«Нет ни одного факта, который бы удостоверял, что хоть одна украинская освободительная организация действовала в карательных операциях, преследовала и убивала евреев», – сказал Президент, добавив, что Институт национальной памяти Украины и «Яд Вашем» получили предложение создать рабочую группу, которая бы изучала среди других и этот чувствительный вопрос.

Президент призвал еврейскую общину не спешить с эмоциональными оценками этих исторических событий и не «руководствоваться штампами». «Я не допущу в моей деятельности, деятельности украинской власти ни одного некорректного шага к государству Израиль или еврейской нации. Это мой не просто политический – это человеческий долг», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО, также добавив, что во время встречи с Президентом Израиля Шимоном ПЕРЕСОМ была обсуждена и поддержана инициатива «Диалог правды во имя будущего».