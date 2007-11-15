Названы виновные во взрыве газа в Днепропетровске 13 октября

Сегодня на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности в Днепропетровске руководитель Госгорпромнадзора Сергей СТОРЧАК впервые обнародовал заключение ведомственной экспертизы, согласно которой виновными являются ОАО “Днепрогаз” и его должностные лица.

“Эксперты отмечают крайне неудовлетворительную эксплуатацию оборудования газораспределительных пунктов со стороны ОАО “Днепрогаз”. При эксплуатации ГРП использовалось нестандартное оборудование, в частности самодельные пружины”, - уточнил С.СТОРЧАК. По его словам, выводы экспертизы Госкомгорпромнадзора переданы в правоохранительные органы, которые ведут следствие по делу по факту техногенной аварии в Днепропетровске.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в 10-этажном доме. Погибли 23 человека. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети.

Прокуратура Днепропетровской области по факту взрыва газа возбудила уголовное дело по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины, также по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия) было возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера ОАО «Днепрогаз» Сергея БАЧУРИНА, генерального директора ОАО «Днепрогаз» Игоря ИВАНКОВА и его первого заместителя Максима СОРОКИНА. Все они по решению суда взяты под стражу.