Избили активиста "Дорожного контроля"

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, квалифицирован по статье 125 часть 1 УК Украины (умышленное нанесение телесных повреждений) и начато досудебное расследование.

В интервью корреспонденту УНИАН по телефону пострадавший, руководитель Луганской областной организации «Дорожного контроля» Александр Кузнецов, сообщил, что живет в частном секторе, вечером старается из дому не выезжать, но вчера около 18.00 его вызвал дальний знакомый, очень настаивая на встрече. «Разговор был ни о чем, я его подвез домой и уехал», - рассказал А.Кузнецов.

По его словам, подъехав к дому, вышел открыть ворота. «На улице никого не видел и вдруг услышал топот, повернулся и сразу же последовал удар, от которого я упал на землю. Их было двое. Один бил исключительно по голове, второй бил по спине и почкам. Потерял сознание. Когда пришел в себя - вызвал скорую. Вместе со скорой приехала и милиция. Написал заявление», - рассказал А.Кузнецов.

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В своем заявлении он написал, что связывает инцидент со своей общественной деятельностью.

«За неделю до этого я обратился в прокуратуру Северодонецка (город рядом с г. Рубежное) с заявлением о должностном преступлении капитана», - заявил активист «Дорожного контроля».

В настоящее время А.Кузнецов находится в травматологическом отделении городской больницы. «Диагноз – сотрясение мозга. У меня множественные ушибы и ссадины на голове. Болят почки», - уточнил он по телефону.