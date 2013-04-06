В Луганске подожгли дом активиста «Дорожного контроля»

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Луганской области, в 02:35 в Артемовский райотдел милиции обратился гражданин 1962 г.р. и сообщил, что горит его частный дом, расположенный в Луганске на ул. Чернышевского.

Выехав на место происшествия, милиция установила, что в 02:20 неизвестные бросили возле двора указанного дома две пластиковые бутылки с легковоспламеняющимся веществом. Пожар был ликвидирован. Огнем повреждена часть шиферного забора. Сумма ущерба устанавливается.

Данный факт занесен в ЕРДР и квалифицирован по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества). Принимаются меры по розыску и задержанию лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.

Как рассказал корреспонденту УНИАН один из активистов «Дорожного контроля», в момент поджога хозяину дома врачи скорой помощи ставили капельницу, что и спасло дом от пожара. По его словам, в бутылках была странная жидкость: при тушении огонь разгорался сильнее. Произошедшее активисты не считают случайностью, поскольку за 3-4 часа до пожара на интернет-странице они выложили два обращения к руководству ГАИ Луганска, в котором говорят о преследовании активистов «Дорожного контроля».