Египетские военные задержали судно с шестью украинцами

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня, 5 апреля, сообщил член экипажа судна – гражданин Украины.

«2 апреля в проливе Тиран наше судно «Comr» бортовой номер 7735109, шедшее из Суэта в Атабу было задержано египетскими военными и доставлено на военную базу в районе порта Сафага. На борту 10 членов экипажа: 6 украинцев, 2 американца, 1 грек и 1 гражданин РФ – капитан», - сообщил член экипажа.

По его словам, причина задержания судна им не известна.

«Что стало причиной задержания мы не знаем. С какой целью нас задержали – не знаем. И что с нами дальше будет - тоже не знаем. Связаться с посольством возможности у нас нет: все личные мобильные телефоны и другие средства связи, которые были обнаружены у нас при задержании, забрали», - сообщил член команды задержанного судна.

Украинские моряки, по словам обратившегося в УНИАН, надеются, что благодаря журналистам о случившемся узнают (если еще не знают) представители МИД Украины и примут меры необходимые для освобождения и возвращения на родину украинских моряков.