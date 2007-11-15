Комиссар ЕС устроил холодный душ для Украины

Комиссар Европейского Союза по вопросам рыболовства и морских дел Джо БОРГ отмечает, что на сегодняшний день ни Украина, ни ЕС не готовы к вступлению Украины в Евросоюз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Дж.БОРГ заявил 14 ноября поздно вечером, выступая от имени Еврокомиссии на сессии Европарламента в Страсбурге во время обсуждения проекта доклада, касающегося экономических и торговых отношений с Украиной.

«Ни одна из сторон не готова к вступлению... Поэтому новое усиленное соглашение не предусматривает условий будущих отношений», - сказал комиссар ЕС.

Он также отметил, что Еврокомиссия и страны-члены убеждены в необходимости усиления партнерства с Украиной и считают возможным начать переговоры о создании зоны свободной торговли сразу после присоединения Украины к Всемирной торговой организации, не ожидая ратификации Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС с 5 марта ведут переговоры по новому усиленному соглашению, которое должно заменить действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, срок действия которого истекает в начале 2008 года.

Ключевым положением нового соглашения должно стать создание зоны свободной торговли. Соглашение не должно предусматривать план будущих отношений между Украиной и ЕС.