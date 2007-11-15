Австрийская фирма добилась права сжигать киевский мусор

Австрийская фирма «AVN» выиграла тендер на строительство нового завода по сжиганию мусора в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его информации, объем инвестиций, связанный с этим проектом, составляет около 400 млн. долларов. Он отметил, что австрийская фирма на протяжении трех лет берется построить завод по сжиганию мусора, при этом из бюджета столицы не выплачивается ни одной копейки. Затем два года новый объект эксплуатируется, и только через 5 лет Киев начнет выплачивать вложенные фирмой в строительство средства. Выплаты будут продолжаться 12 лет. «То есть они выгодны эти инвестиции», - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

Однако, по его словам, на сегодняшний день возникла некоторая проблема с оформлением документов с фирмой «AVN». В частности, типовой договор, который предлагается на подпись фирме властями Киева, не отвечает договору, который может использовать для получения кредитов указанная фирма. Поэтому сейчас проходят встречи, на которых согласуется этот вопрос. В то же время А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что, по его убеждению, проблема будет решена в ближайшее время. «Я думаю, что все будет нормально. Выйдем с этим на Киевсовет, утвердим договор», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.