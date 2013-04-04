Суд перенес рассмотрение жалобы на приговор Павличенко

Апелляционный суд Киева на 18 апреля перенес рассмотрение жалобы на приговор Дмитрию и Сергею Павличенко, осужденным за убийство судьи Шевченковского районного суда столицы Сергея Зубкова.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий судья.

Во время заседания 18 апреля суд планирует допросить ряд экспертов, которые проводили экспертизы по делу Павличенко.

Как сообщила в комментарии журналистам прокурор Наталья Сьома, суд перенес заседание в связи с необходимостью допроса судебно-медицинского эксперта и дактилоскописта.

“По инициативе суда по делу было принято решение о вызове и допросе в судебном заседании, которое назначенно на 18 апреля, экспертов, проводивших судебно-медицинское исследование и дактилоскопическую экспертизу по делу. Считаю решение суда правильным”, - сообщила прокурор.

Она также отметила, что всего по данному делу было проведено более 100 экспертиз.

Решение о допросе экспертов было принято судом в связи с заявлением Д.Павличенко о том, что вещественные доказательства ему подбросили, а также ему не дали прочитать заключения судебно-медицинской экспертизы при их подписании.

Вместе с тем суд отказал Д.Павличенко в удовлетворении ходатайства о вызове на допрос понятых, присутствовавших при обыске в его квартире.

В то же время суд удовлетворил ходатайство Д.Павличенко о том, чтобы во время рассмотрения жалобы с него сняли наручники.

Заседание суда 18 апреля начнется в 11.00.

Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда Киева С.Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года осудил Д.Павличенко к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор отец и сын Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

Вместе с тем С.Павличенко в Апелляционном суде 31 января заявил, что сознался в убийстве судьи С.Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.

По всей Украине состоялись акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.