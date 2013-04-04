Сторонники Павличенко пикетируют Апелляционный суд Киева

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции выкрикивают: “Павличенко – свободу!”, а также держат плакаты с соответствующими надписями.

Заседание Апелляционного суда столицы по рассмотрению жалобы на приговор отцу и сыну Павличенко начнется в 11.00.

Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда Киева С.Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года осудил Д.Павличенко к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. В своей жалобе на приговор Дмитрий и Сергей Павличенко просят генерального прокурора Виктора Пшонку возбудить уголовное дело против следователя столичной прокуратуры, который, по их утверждению, сфальсифицировал материалы допроса одного из основных свидетелей.

Вместе с тем С.Павличенко в Апелляционном суде 31 января заявил, что сознался в убийстве судьи С.Зубкова под давлением следствия - явку с повинной из него выбили электротоком. Павличенко-младший утверждает, что милиционеры сами говорили ему, что говорить во время допроса и следственного эксперимента.

По всей Украине состоялись акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.